Aydın Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet vermeye devam ediyor

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsası, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi denetiminden başarıyla geçti.

Aydın Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet vermeye devam ediyor, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi denetiminden başarıyla geçti.


2010 yılı 6. dönem TOBB Akreditasyon Sistemine dahil olan Aydın Ticaret Borsası, Türk Loydu denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından gerçekleştirilen belge yenileme denetimini başarı ile tamamladı. 13 madde üzerinde iki gün süren denetim sonucu gerçekleşen kapanış toplantısında Aydın Ticaret Borsası'nın çalışmaların yeterli ve üst düzeyde olduğu, bazı maddelerde iyileştirmeler yapılabileceği belirtilerek, akredite belgesinin A sınıfı ile devamına karar verildi.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Oda ve borsaların iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılması, sunulan hizmet türlerinin genişletilerek, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk Oda/Borsa sisteminin Avrupa oda sistemine uyumunun sağlanması amacıyla kurulan TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi oda ve borsaların üyelerine en iyi hizmeti vermesi için fırsat oluşturmaktadır. Denetimde emeği geçen tüm personelimize, hizmetlerimizin muhatabı olan üyelerimize teşekkür ediyorum. Borsamızı denetleyen Türk Loydu Denetçisi Şehnaz Nalbant göstermiş oldukları yol gösterici iyi niyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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