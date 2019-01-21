Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası, Bakan Pakdemirli'den İncire Destek İstedi

Aydın Ticaret Borsası, Bakan Pakdemirli'den İncire Destek İstedi

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsası (ATB), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Aydın İnciri takdim ederek incire destek istedi.

Aydın Ticaret Borsası, Bakan Pakdemirli'den İncire Destek İstedi, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası (ATB), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Aydın İnciri takdim ederek incire destek istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan "IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü" kapsamında Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun makamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek "Aydın İncirine" destek istediler.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'ye "Aydın İnciri" hediye ederek, "Bölgemizde incirle ilgili bir destekleme yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

İncirin bölge için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli ise, bu konuda gereken değerlendirmeyi yapacaklarını belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Ekonomi
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