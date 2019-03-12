Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası Hububat Sektörünü Masaya Yatırdı

Aydın Ticaret Borsası Hububat Sektörünü Masaya Yatırdı

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin sorunlarına çözüm bulabilmek adına yaptığı sektör toplantılarına devam ediyor.

Aydın Ticaret Borsası Hububat Sektörünü Masaya Yatırdı, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin sorunlarına çözüm bulabilmek adına yaptığı sektör toplantılarına devam ediyor.

Aydın Ticaret Borsası; hububat sektöründe faaliyet gösteren üyelerini, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileriyle bir araya getirerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

ATB toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Aydın Ticaret Odasını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sertuğ Yakan ve Meclis Üyesi Ayhan Atakul, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Koçarlı Ziraat Odası, Söke Ziraat Odası, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcileri ve borsa üyeleri katılım sağladı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; "Sektör temsilcilerimiz ile hububat sektöründe yaşanan sorunlarımız ve çözüm önerilerimizi belirlemek adına bir araya geldik. Hububat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının belirlenerek, ilgili kuruluşlara iletileceği toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri tarafından yaklaşık iki saat süren toplantıda sektöre yönelik pek çok sorun ve çözüm önerisi kayıt altına alınırken, Aydın Ticaret Borsası tarafından oluşturulan raporun üst mercilerine sunulacağı belirtildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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