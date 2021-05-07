Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor

07.05.2021 10:43
Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası'nın ilin marka değerlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytini için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğu coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.

Aydın Ticaret Borsası'nın ilin marka değerlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytini için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğu coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.

Aydın Ticaret Borsası'nın, Aydın ili tarımsal ürünlerinin ekonomik katma değerinin artması ve coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması yönünde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu yapmış olduğu Aydın Memecik Zeytini, coğrafi işaret tescilini aldı.

16.07.2019 tarih, C2018/082 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılan "Aydın Memecik Zeytini", 07.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescillendi.

Aydın Ticaret Borsası kotasyonu dahilinde geleneksel ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılan Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini'nin ardından Aydın Memecik Zeytini'nin tescillenmesiyle birlikte Aydın Ticaret Borsası'nın tescilli coğrafi işaret sayısı 4'e yükseldi. Ayrıca 1 Nisan 2021 tarihinde Aydın Çam Fıstığı, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmış olup 3 aylık itiraz süresinin sonunda coğrafi işaret tescil belgesi alınmış olacak. Ürünlerin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması adına koruma altına alınması noktasında coğrafi işaretin önem taşıdığını dile getiren Çondur, coğrafi işaretin üreticileri, işletmecileri beraberinde tüketicileri koruduğunu belirtti.

Coğrafi işaret sürecinin uzun soluklu fakat bir o kadar önemli bir çabanın sonucu olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "İlimiz tarımsal ürünlerini, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz başvurularla koruma altına almaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tescilli ürünlerimizi Avrupa Birliği'ne taşıma vakti"

Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın ili tarımsal ürünlerinin dünya çapında tanınması için Avrupa Birliği'ne müracaatı yapılan Aydın Kestanesi'nin, Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescillenmesinin diğer tarımsal ürünler için de teşvik edici bir gelişme olduğunu belirten Çondur, " Coğrafi işaretler, ülkeler için önemli bir zenginleşme aracı olmaktadır. Tescilli ürünlerin katma değerinin artması markalaşmayı, beraberinde ise ulusal ve uluslararası pazar payının gelişmesini sağlamaktadır. Bu sebeple borsamız, coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi içinde başvuruda bulunacaktır. Bu vesileyle bölgemiz tarımsal ürünlerin zenginliğini tescillendirerek, ilimizi ve borsamızı coğrafi işaret çalışmaları konusunda önemli bir noktaya taşıyan, başvuru hazırlıkları aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum "dedi.

"Aydın Memecik Zeytini"

Aydın Memecik Zeytini, verimli ve yağ kalitesi yüksek bir çeşit olup iri ve ufak çekirdeklidir. Aydın Memecik Zeytini, bölgenin iklim özellikleri, toprak yapısı ve pH seviyesinin uygunluğu ile birlikte yörenin etrafını saran dağların zengin bitki örtüsünde yetişmekte olup Aydın ilinde üretilen zeytinlerin yüzde 47'sini karşılamaktadır. - AYDIN

Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor
Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor
Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor
Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor

Ticaret, Patent, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Ticaret Borsası'nda Coğrafi İşaret Tescil atağı devam ediyor - Son Dakika


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