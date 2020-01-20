Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Çerçioğlu'na fuar daveti - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu 23 Ocak'ta açılacak 8. Aydın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na davet etti.



Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ile Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Ali Çevik ve Cihan Can'dan oluşan heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Yapılan ziyarette Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin ile CHP İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı da yer aldı.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti. Aydın Ticaret Borsası heyeti tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Aydın inciri takdim edildi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu Aydın Ticaret Borsası heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti. - AYDIN