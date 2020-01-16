Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Fatih Atay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Fatih Atay'a ziyaret - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Fatih Atay'a ziyaret

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Fatih Atay'a ziyaret, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ile Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Mustafa Akdam ve Adem Türkmen'den oluşan heyet Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.


Çondur, 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, çalışma alanları içerisinde birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Çondur, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise, Aydın Ticaret Borsasının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin faydalanacağı ortak projelerde entegre çalışılabileceğini kaydetti. Atay, 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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