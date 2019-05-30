Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası'ndan KOSGEB Müdürü Dülger'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Ticaret Borsası'ndan KOSGEB Müdürü Dülger'e ziyaret

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heye,t KOSGEB Aydın Müdürlüğü'ne atanan Sadullah Dülger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası'ndan KOSGEB Müdürü Dülger'e ziyaret, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heye,t KOSGEB Aydın Müdürlüğü'ne atanan Sadullah Dülger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, binamızda her zaman ihtiyaç halinde gereken desteği vereceklerini belirtti.

KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger ise; "Borsamızın destek ve rehberliğinde hizmetlerimizi daha etkin olarak gerçekleştirmek için gayret edeceğiz, ilimizdeki Kobilerin desteklerimizden daha fazla faydalanmaları yönünde çalışmalarımız olacaktır" diyerek, Aydın Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Aydın KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger'e yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Yakup Er ve Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Mustafa Akdam ve Erkan Aslan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz yer aldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda! Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 13:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası'ndan KOSGEB Müdürü Dülger'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]