Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, 8. Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda zeytinyağı tadım eğitimi verecek.

Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, 8. Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda zeytinyağı tadım eğitimi verecek.


Bu yıl 8.'si gerçekleşen Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı kapsamında, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından zeytinyağı tadım eğitimi verilecek. Eğitim fuarın son günü olan 26 Ocak 2020 Pazar günü 13.30-15.30 saatleri arasında otogar karşısında bulunan Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi idare binası konferans salonunda gerçekleşecek.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "8. Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarımız kapsamında 26 Ocak 2020 Pazar günü 13.30-15.30 saatleri arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council/ IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı üretiminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Zeytinyağı nasıl muhafaza edilmelidir? Doğru zeytinyağı nasıl olmalıdır? Duyusal tadım analizi nasıl yapılır? Başlıkları altında eğitim verilerek, katılımcılara uygulamalı duyusal tadım analizi yaptırılacaktır. Eğitimimiz 30 kişi ile sınırlı olmakla birlikte, katılmak isteyenlerin 26 Ocak Pazar günü saat 12.00'ye kadar fuar alanındaki Aydın Ticaret Borsası standından kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir" dedi. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi
İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 16:22:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]