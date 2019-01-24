Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası, Üyelerinin Bir Sorununu Daha Çözüme Kavuşturdu

Aydın Ticaret Borsası, Üyelerinin Bir Sorununu Daha Çözüme Kavuşturdu

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nın her platformda dile getirdiği mera fonu ücreti sorunu konusundaki talebi sonuca ulaştı.

Aydın Ticaret Borsası, Üyelerinin Bir Sorununu Daha Çözüme Kavuşturdu, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası'nın her platformda dile getirdiği mera fonu ücreti sorunu konusundaki talebi sonuca ulaştı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Borsamız üyelerinin çıkarları doğrultusunda, Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerden canlı hayvan ve et ile iştigal eden üyelerimiz ve süt ticareti yapan firmalar, Borsamızda her yaptırdıkları alım-satım işlemlerinde binde bir oranında borsamız tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere mera fonu ücreti tahsil edilmekteydi. Bu işlem üyelerimize için önemli bir sorun teşkil etmekteydi. Her platformda dile getirdiğimiz talebimiz, Borsamızın etkin çalışmaları sonucunda 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Üyelerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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