Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 15,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,00 TL en çok 25,25 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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