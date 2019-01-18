Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-14,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 6,45 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 15,00 TL ve Sıra Mısır
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,17 TL en çok 1,17 TL. - AYDIN