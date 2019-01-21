Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-12,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 25,00 TL; Sıra Mısır
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,20 TL en çok 1,20 TL, Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 19,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN