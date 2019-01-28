Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
29 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,05 TL en çok 6,45 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
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