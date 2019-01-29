Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-10,49 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-10,49 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 10,49 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 26,00 TL en çok 26,00 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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