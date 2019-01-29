Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-10,49 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-10,49 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 10,49 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 26,00 TL en çok 26,00 TL. - AYDIN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: İHA
Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
Hadise, O Ses Türkiye'nin Finalinde 22 Bin TL Değerinde Kıyafet Giydi
Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı
Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor