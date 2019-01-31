Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 22,00 TL en çok 27,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 4,75 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,22 TL en çok 1,22 TL. - AYDIN

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nazlı Hamarat'tan Eski Sevgilisini Boğazının Kesilmesiyle Tehdit Etti

Oyuncağını Almak İsterken Beşikten Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti! Aile Sinir Krizi Geçirdi

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu