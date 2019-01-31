Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 22,00 TL en çok 27,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 4,75 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,22 TL en çok 1,22 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Ekonomi
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