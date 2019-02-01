Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,79 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,79 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,79 TL en çok 14,79 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 18,00 TL en çok 27,00 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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