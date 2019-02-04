Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
55 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,14 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,14 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,14 TL en çok 10,14 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,20 TL en çok 3,20 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:44 Kaynak: İHA
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