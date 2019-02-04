Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

55 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,14 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,14 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,14 TL en çok 10,14 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,20 TL en çok 3,20 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenal'ın Yıldız Futbolcusu Mesut Özil, Amine Gülşe'nin Gelinliği İçin 520 Bin TL Ödeyecek Gürgen Öz'den "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'e Gönderme: Garsonlara Bahşiş Veremeyince İtiraf Etti

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti 43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]