Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
28 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 14,70 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 7,75 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:19 Kaynak: İHA
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