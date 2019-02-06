Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17-12,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17-12,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,17 TL en çok 12,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 15,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,20 TL en çok 1,20 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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