Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
6 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,20-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,20-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,20 TL en çok 14,70 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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