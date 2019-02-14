Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16-11,13 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16-11,13 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,16 TL en çok 11,13 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,25 TL en çok 7,25 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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