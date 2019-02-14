Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16-11,13 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16-11,13 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,16 TL en çok 11,13 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,25 TL en çok 7,25 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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