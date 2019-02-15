Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 12,75 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,00 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı

Özcan Deniz'in Başına İsrail'den Talih Kuşu Kondu! Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]