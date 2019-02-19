Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 14,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 25,00 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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