Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,70-13,89 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,70-13,89 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,70 TL en çok 13,89 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 21,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 7,25 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:14 Kaynak: İHA
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