Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10-12,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10-12,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 32,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 4,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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