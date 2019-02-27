Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

14 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,20 TL en çok 3,20 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]