Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,80-15,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,80-15,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,80 TL en çok 15,25 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 25,00 TL en çok 25,00 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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