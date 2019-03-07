Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,70-14,10 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,70-14,10 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 14,10TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,10 TL en çok 8,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,45 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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