Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

47 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,78-14,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,78-14,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,78 TL en çok 14,50 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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