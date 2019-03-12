Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:45 Kaynak: İHA
Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti
Serenay Sarıkaya, Koluna Taktığı Saatin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
500 Liralık Erik Çağlasının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor