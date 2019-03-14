Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

54 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-22,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-22,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 22,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 4,250 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Zeytin, Aydın, Ekonomi
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