Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-22,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-22,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 22,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 4,250 TL. - AYDIN

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