Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-13,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 13,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN

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