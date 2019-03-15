Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

24 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 13,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Ekonomi
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