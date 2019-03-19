Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

8 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-28,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-28,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 28,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 6,45 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,60 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Zeytin, Aydın, Ekonomi
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