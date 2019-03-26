Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-11,55 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-11,55 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 11,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 22,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,60 TL en çok 6,60 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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