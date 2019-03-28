Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
21 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-12,63 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-12,63 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 12,63 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 28,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 8,25 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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