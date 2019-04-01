Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

15 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10-16,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10-16,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 16,50 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:28 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]