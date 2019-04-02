Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
21 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00-25,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00-25,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 5,50 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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