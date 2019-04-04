Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
31 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,41 TL en çok 13,41 TL ve Siyah Salamura Zeytin
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 4,25 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: İHA
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