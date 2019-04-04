Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

31 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,41 TL en çok 13,41 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 4,25 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: İHA

Zeytin, Aydın, Ekonomi
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