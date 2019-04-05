Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

18 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 23,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 23,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,50 TL en çok 23,50 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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