Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
18 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 23,50 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 23,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,50 TL en çok 23,50 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:11 Kaynak: İHA
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