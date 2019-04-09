Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

55 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 12,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,02 TL en çok 16,02 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:26 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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