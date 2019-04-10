Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,00-16,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,00-16,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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