Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,75-13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,75-13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,75 TL en çok 13,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,51 TL en çok 13,44 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:42 Kaynak: İHA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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