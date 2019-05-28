Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
3 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:18 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 14,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,81 TL en çok 32,00 TL. - AYDIN
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