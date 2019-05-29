Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,94 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,94 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,94 TL en çok 10,94 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 20,50 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:35 Kaynak: İHA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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