Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,94 TL'den işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:35 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,94 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,94 TL en çok 10,94 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 20,50 TL. - AYDIN
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