Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,61-16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,61-16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,61 TL en çok 16,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 7,70 TL. - AYDIN
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