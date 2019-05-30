Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Haber

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,61-16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,61-16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,61 TL en çok 16,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 7,70 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi Bursaspor'un stadyumunda 1.5 milyon TL'lik zarar Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]