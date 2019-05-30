Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

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Bursaspor'un stadyumunda 1.5 milyon TL'lik zarar

Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!

Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım