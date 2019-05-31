Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,96 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:42 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,96 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,96 TL en çok 11,96 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 12,50 TL. - AYDIN
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