Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,96 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,96 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,96 TL en çok 11,96 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 12,50 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:42 Kaynak: İHA
Aydın, Ekonomi
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