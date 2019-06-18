Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında sıra buğdayın kilogramı 1,20-1,43 TL aralığında işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında sıra buğdayın kilogramı 1,20-1,43 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,20 TL en çok 1,43 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL. - AYDIN
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