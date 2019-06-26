Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

2 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,00 TL; Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 245,00 TL en çok 350,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,40 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Ekonomi
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