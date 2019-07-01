Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

10 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,42 TL en çok 1,42 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 10,74 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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