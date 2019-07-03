Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

32 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,25 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 10,10 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,42 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
Ekonomi
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